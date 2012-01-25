В Одессе госпитализирован сын Президента Франции

Прибывший накануне в Одессу сын Президента Франции Николя САРКОЗИ Пьер САРКОЗИ госпитализирован сегодня в областную больницу с признаками пищевого отравления.

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 26-летний П.САРКОЗИ прибыл в Одесу, чтобы сыграть диджейский сет на частной закрытой вечеринке в одесском клубе «Чайковский».

В свою очередь сотрудник заведения уточнил, что сын Президента Франции почувствовал себя нездоровым еще до прибытия в Одессу: «У нас он пил только минеральную воду».

Глава Представительства МИД Украины в Одессе Константин РЖЕПИШЕВСКИЙ подтвердил УНИАН пребывание П.САРКОЗИ в городе с частным визитом, однако уклонился от любых комментариев.

Между тем в Одесском международном аэропорту только что приземлился чартерный самолет из Парижа, на борту которого П.САРКОЗИ, вероятно, покинет Одессу.

Справка УНИАН. П.САРКОЗИ – старший сын Президента Франции Николя САРКОЗИ от его первого брака с Мари-Доминик КЮЛЬОЛИ. Родился в 1985 году. Пьер САРКОЗИ (DJ Mosey) - известный музыкант.