Свыше 50% родов в Украине являются партнерскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник отдела акушерско-гинекологической помощи Минздрава Украины Валентина КОЛОМЕЙЧУК.

По ее словам, с 2004 года, при международной поддержке, в Украине широко внедряются современные перинатальные технологии.

«Это изменило структуру родов - нормальные роды составляют 70 процентов. Уровень партнерских родов в 2004 году был на нулевой отметке. Сегодня 52% женщин рожают с мужьями. В некоторых регионах этот показатель – до 80%. Там или нет случаев материнской смертности или очень низкий показатель», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.

Она подчеркнула, что поддержка мужа при родах уменьшает необходимость введения лекарственных препаратов роженице, что влияет на здоровья новорожденного ребенка.