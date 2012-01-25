В Украине 40% подростков регулярно употребляют алкоголь

В Украине 40% подростков употребляют алкоголь регулярно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в Киеве на пресс-конференции на тему: «Детский алкоголизм: кто и зачем скрывает правду?».

В частности, руководитель Национальной обсерватории по алкоголю и наркотикам, эксперт-аналитик национальной мониторинговой системы Украинского медицинского мониторингового центра по алкоголю и наркотикам Светлана СИДЯК, ссылаясь на проведенные исследования в 2010 году, отметила, что среди украинцев в возрасте 15-35 лет 96,1% употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, 3,9% не употребляли никогда.

“Подростки, обычно, впервые пробуют алкогольные напитки в 15 лет. Чаще всего - в 53% случаев - подростки (11-15 лет) употребляют пиво, шампанское, слабоалкогольные напитки”, - отметила С.СИДЯК.

Она сообщила, что наша страна отнесена к странам со средним уровнем потребления алкоголя, наравне с Великобританией и Италией. “Мужчины в Украине употребляют алкоголь чаще женщин, а в целом в 2010 году в больницы в результате алкогольного отравления попали 607 тыс. украинцев», - проинформировала С.СИДЯК.

Главный внештатный токсиколог Минздрава Украины Борис ШЕЙМАН отметил, что снижение показателей алкогольного отравления у детей в Украине не наблюдается. “Несмотря на все меры, в частности общественности, силовых структур, есть тенденция к росту таких случаев. В структуре детских отравлений алкогольные занимают 5-е место – от 18 до 20%. Но медики могут видеть лишь “верхушку айсберга”, – отметил Б.ШЕЙМАН.

По словам врача-токсиколога, одними из основных факторов, которые подталкивают ребенка к употреблению алкоголя, являются семейная среда и массированная реклама на телевидении. “Мы проводили анализ, в каких семьях дети выпивают. Они ведут себя, как взрослые во время застолья... Также если кумиры молодежи рекламируют алкогольные напитки, это также соответственно формирует мировоззрение подростков”, - подчеркнул Б.ШЕЙМАН.

Он отметил, что отравление алкоголем у детей предопределяет необратимые поражения жизненно важных органов и систем, в частности центральной нервной, печени и др. Врач-токсиколог также привел статистические данные исследования, которое проводилось в Украине несколько лет назад: ежегодно в Украине в результате отравления этанолом погибает от 9 до 11 тыс. человек, больше всего употребляют алкогольные напитки в промышленных регионах страны.