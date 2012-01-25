Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ (фракция Партии регионов) заявила, что будет инициировать создание в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по контролю за расследованием дела Андрея СЛЮСАРЧУКА, который известен как «Доктор Пи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявила на круглом столе «Доктор Пи»: аферист или маньяк-убийца?» в Институте Горшенина.

И.БЕРЕЖНАЯ подчеркнула: “Я буду инициировать создание Временной следственной комиссии в парламенте для того, чтобы не дать ни малейшего шанса эту историю каким-то образом переквалифицировать и допустить любые варианты, даже через признание невменяемости”.

По словам депутата, нельзя допустить, чтобы “данный человек не понес заслуженную ответственность”. “Я как юрист, конечно, не могу сейчас ярлыки вешать и говорить, что он – убийца, и утверждать это до окончательного решения суда, но лично у меня факты, изложенные в журналистском расследовании (речь идет о расследовании газеты «Экспресс» - УНИАН) никаких сомнений не вызывают, и я как гражданин им доверяю”. По словам И.БЕРЕЖНОЙ, еще больше ее «как юриста шокирует то, что эту историю пытаются переквалифицировать просто в мошенничество, в фальсификацию диплома, и никто не подымает вопрос о том, что 12 смертей - это то, что мы знаем, и, возможно, еще много того, что не удалось в ходе расследования выяснить”.

И.БЕРЕЖНАЯ подчеркнула, что как член Комитета ВРУ по вопросам правосудия, как юрист она “готова оказать юридическое сопровождение и поддержку всем пострадавшим семьям, чтобы в ходе расследования ни один факт не был под сукно спрятан и чтобы в судах и везде они получили грамотную юридическую поддержку”.

Депутат заявила также, что направит депутатский запрос в правоохранительные органы по этому уголовному делу.

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга БОГОМОЛЕЦ во время круглого стола подчеркнула, что главные врачи, которые допустили «человека без медицинского образования к операционному столу», нарушили закон, и они должны нести ответственность. По ее словам, возникает вопрос: почему этого случилось. Она не исключает, что «или был звонок от высокопоставленных лиц или из управления здравоохранения конкретной области, чтобы запустили его в операционную».

О.БОГОМОЛЕЦ назвала «Доктора Пи» «экспериментатором»: «Он экспериментатор, при чем - экспериментатор системный, который экспериментировал над нашим обществом: «а что еще здесь можно безнаказанно сделать?”. При этом она подчеркнула, что “были люди, заинтересованные иметь этого мошенника”, поскольку непонятно, каким образом он получал медицинские звания.

Президент Gorshenin Group Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что возникает вопрос: какой путь должен пройти доктор «для того, чтобы дважды попасть в указ Президента – при чем, одним из этих указов присуждается государственная премия за заслуги в отрасли, а другим указом создается профильный именной институт за бюджетные средства, и это делается указом Президента - один указ за подписью Виктора ЮЩЕНКА, а второй - за подписью Виктора ЯНУКОВИЧА».

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.