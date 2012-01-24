Растительные жиры в украинских сырах есть. Список изготовителей

Российская санитарная служба сообщает, что при выборочном исследовании образцов украинских сыров в их составе обнаружены растительные жиры.

Об этом в понедельник сообщает сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России.

"При выборочном исследовании образцов находящихся в обороте сыров производства Украины на соответствие ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" от 12.06.08 № 88-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока" установлено, что все 14 образцов сыров имеют в составе растительные жиры", - отмечается в сообщении.

При этом в службе отметили, что "информация о наличии жиров не обозначена на этикетке, что вводит в заблуждение потребителя продукции и является нарушением ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" от 12.06.08 № 88-ФЗ".

Проведенные исследования выявили несоответствие сыров по содержанию жирных кислот.

В частности, пальмитолеиновая и линолевая жирные кислоты были обнаружены в "сыр "Родриго" - изготовитель ООО "Гадячсыр" (Полтавская обл.), сыр "Мраморный"» - изготовитель ЧП КФ "Прометей" (Черниговская обл. г. Мена), сыр "Российский" классический, сыр "Голландский" брусковый, сыр "Костромской" - изготовитель ПАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.)".

Эти же жиры, по данным Роспотребнадзора, были найдены в сыре "Король Артур" со вкусом топленого молока - изготовитель ЧП "Россь" Филиал "Роменский молочный комбинат" (Сумская обл.), сыре "Охотничий" брусковый с паприкой, перцем, петрушкой и чесноком, сыре "Российский" классический - изготовитель ПАО "Бель Шостка Украина" (Сумская обл.), сыре "Сметанковый" - изготовитель ЧП КФ "Прометей" (Черниговская обл. г. Мена).

Линолевую кислоту, сообщают российские специалисты, обнаружили в сыре "Сливочный" изготовитель ООО "Лозовский молочный завод" (Харьковская обл.), сыре "Монтегро" с ароматом ореха, сыре "Сметанковый" - изготовитель ООО "Гадячсыр" (Полтавская обл.).

Кроме того, в Роспотребнадзора сообщили, что фитостерины были обнаружены в сыре "Российский" классический, изготовитель АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.) и сыре "Российский" - изготовитель ООО "Гадячсыр" (Полтавская обл.).

"Таким образом, имеются признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, закрепленного пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", - уточнили в российском ведомстве.

Как известно, в начале января глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил о плохом качестве украинских сыров.

Он спрогнозировал, что поставки этой продукции с Украины могут быть ограничены.

Украинская правда

