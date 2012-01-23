В Киев привезли икону, которая исцеляет от тяжелых болезней

В Десятинный монастырь (на Владимирской) из Почаевской лавры на две недели, до 2 февраля, привезли чудотворную икону Почаевской Божьей Матери и мощи преподобных Иова и Амфилохия, сообщает газета "Сегодня".

Уникальные православные святыни в столице встречали десятки верующих. Как сообщают в Почаевской лавре, молитвы у этой иконы и мощей помогли многим верующим получить исцеление от тяжелых болезней, направить родственников на правильный жизненный путь и даже найти утерянные вещи. Самое знаменитое чудо, которое связывают с иконой, это избавление Почаевской лавры от турецкой осады в XVII веке. Тогда над храмом, где находилась святыня, явилась Богородица… Турки начали в нее стрелять, однако стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Враги в панике убежали.