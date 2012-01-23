Маршрутка «Киев-Буча» столкнулась с «БМВ»: погибла женщина

По уточненным данным, вчера в результате столкновения микроавтобуса «Богдан», ехавшим по маршруту «Киев-Буча», с легковым автомобилем «БМВ» вблизи Гостомеля погибла женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП, случившегося утром 22 января, 27-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, а его 23-летний водитель, проживающий в Ирпене, получил многочисленные травмы, среди которых перелом позвоночника. В бессознательном состоянии был госпитализирован еще один молодой мужчина, который находился в «БМВ».

В микроавтобусе на момент аварии находилось 23 пассажира. Пятеро из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По показаниям водителя микроавтобуса, дорожные условия были удовлетворительными, и он с небольшой скоростью двигался в направлении Гостомеля. Вдруг водитель увидел, что неуправляемый автомобиль «БМВ» выехал на встречную полосу. Автомобиль ударился багажником в правую переднюю часть «Богдана». Водитель и пассажиры маршрутки, которые не получили травм, до приезда оперативных служб помогали пострадавшим.

Теперь устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, однако, учитывая погодные условия, есть все основания считать, что водитель «БМВ» не смог правильно выбрать скорость. К тому же, на правом заднем колесе была летняя резина с изношенным протектором, заметили в управлении ГАИ.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба МЧС Украины информировала, что в результате ДТП, случившегося вблизи Гостомеля, погибших не было, травмированы 8 человек.