Украина вошла в десятку стран–лидеров по миграции

Украина находится в десятке стран мира – лидеров по миграции. Об этом пишет журнал Weekly.ua.

По информации издания, украинцев, которые разбрелись по планете, сейчас около 6,6 млн. человек, взамен наша страна приняла 5 млн. человек. Под мигрантами подразумеваются люди, которые не родились на территории той страны, на которой проживают.

Согласно докладу Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» в 2011 году, основные страны, в которые иммигрировали граждане Украины, это – Россия, Польша, США, Казахстан, Израиль, Германия, Молдова, Италия, Беларусь, Испания.

В Украину ехали из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Армении, Таджикистана, Киргизии.

За 2010 год, мигранты перевели в Украину около 5,3 млрд. долларов. В целом же тенденция такова, что в Украину приходит денег в 25 раз больше, чем уходит из страны.

В 2010 году мировой объем международных денежных переводов, по данным Всемирного банка, составил свыше 440 млрд. долларов. Из этой суммы 325 млрд. долларов поступило в развивающиеся страны – на 6% больше, чем в 2009 году. Считается, что реальная цифра переводов намного выше.

По объему отправляемых из страны денежных переводов с большим отрывом лидируют США (48 млрд. долл.). Далее - Саудовская Аравия, Швейцария и Россия.

Напомним, 16 декабря 2011 года на пресс-конференции в Киеве эксперт по вопросам трудовой миграции Татьяна ПЕТРОВА заявила, что за рубежом сейчас работают около 3 миллионов украинских мигрантов. По ее словам, внешними причинами трудовой миграции украинцев является емкий рынок труда стран Запада и России, а также привлекательная материальная оценка трудовой деятельности украинских мигрантов.

Она отметила, что количество безработных в Украине сегодня составляет 1,8 млн. человек или 8,1% от экономически активного населения, а численность занятого населения – 20,2 млн. человек. По ее словам, 3 млн. украинских мигрантов ежегодно привозят в Украину около 7 млрд. долларов.