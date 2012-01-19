Карпачева просит Януковича обеспечить жильем детей-сирот

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила представление Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно обеспечения конституционного права на жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Омбудсмана.

Н.КАРПАЧЕВА информирует, что к ней постоянно поступают обращения, которые свидетельствуют о чрезвычайной остроте этой проблемы. В частности, лишь 8% из более 5 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, обеспечиваются жильем при достижении совершеннолетия, а остальные становятся бездомными.

По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, отсутствие у несовершеннолетних собственного жилья нарушает справедливый баланс между интересами ребенка и общества, нивелирует возможность реализации гражданских прав, в частности создания семьи, не гарантирует достойного уровня жизни, что нередко приводит к конфликтам с законом.

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, ввиду того, что во время финансово-экономического кризиса в государственном бюджете невозможно предусмотреть необходимый объем средств на обеспечение жильем всех из указанной категории граждан, стоило бы изучить опыт соседних стран, например, Российской Федерации, где во многих регионах местная власть арендует жилье для детей-сирот.

Как считает Н.КАРПАЧЕВА. подобную практику можно было бы внедрить в Украине хотя бы для братьев и сестер, которые не имеют родителей, или лишенных родительской опеки. Кроме того, добавила она, для них нужно также увеличить количество социальных общежитий, ведь 19 таких общежитий, функционирующих в Украине на сегодняшний день, крайне недостаточно.

Омбудсман предлагает Президенту поручить Кабинету министров обеспечить надлежащее бюджетное финансирование программ строительства социального жилья с обязательным учетом интересов детей-сирот.

Кроме того, Н.КАРПАЧЕВА просит, чтобы В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Совета министров Крыма, руководителям регионов изыскать необходимые средства для строительства социальных общежитий, внедрить практику аренды жилых помещений для детей-сирот, которые являются братьями и сестрами, а Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины – принять меры для переоборудования высвобожденных во время реформирования интернатных заведений помещений под социальные общежития.