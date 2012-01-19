В некоторых областях Украины во время регистрации детей матери массово не указывают отцов, чтобы получать пособия для женщин, которые в одиночку воспитывают детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Президента Украины по правам детей Юрий ПАВЛЕНКО заявил на брифинге после коллегии Херсонской облгосадминистрации.

Также Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что Херсонская область входит в тройку лидеров среди областей, в которых зарегистрировано самое большое количество детей без установленного отцовства. По его словам, в 2011 году в области были зарегистрированы 12 тыс. детей, официально не имеющих отца.

«Почему-то в южном регионе, в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях регистрируется наибольшее количество детей, у которых матери при рождении не указывают отца. Фактически, каждый третий ребенок на Херсонщине – наполовину сирота! Это очень высокая цифра», — сказал он.

По мнению Ю.ПАВЛЕНКО, матери специально не указывают отцов детей, чтобы получать пособия.

«Это искусственное явление, так как матери-одиночки получают выплаты на ребенка - по 130 грн. в месяц. Поэтому они массово начинают регистрировать детей без отца. И никто не думает, что в дальнейшем ребенок теряет гораздо больше», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, уполномоченный Президента по правам ребенка подчеркнул, что в Херсонской области на сегодняшний день самое большое количество многодетных семей.

«Сегодня каждый 10-й ребенок в Херсонской области воспитывается в многодетных семьях, - это наивысший показатель в стране. Такими результатами можно гордиться. Поэтому, чем точнее вы будете знать, сколько в каждой семье детей, какие у них потребности, какие проблемы, тем более эффективной будет ваша работа», - подчеркнул он.

Отдельно Ю.ПАВЛЕНКО отметил вопрос борьбы с детской преступностью, которая в 2011 году возросла в Херсонской области на 4,5%.

«Преступления, совершенные студентами ПТУ за прошлый год, выросли на 145%, школьниками и студентами - на 120%. Это плохой сигнал, на который необходимо реагировать», - подчеркнул Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.

18-19 января Ю.ПАВЛЕНКО и руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила ВОЛЫНЕЦ осуществляют инспекционную поездку в Херсонскую и Николаевскую области.