2-летней Анечке с острой лейкемией срочно нужна помощь!

В Чернигове нужна помощь 2-летней Ане ЕРМОЛЕНКО, больной острой формой лейкемии. Как сообщила представитель проекта "Detdom.info" Елена ДЕМИДЕНКО, которая помогает семье ЕРМОЛЕНКО, диагноз ребенку поставили перед новым годом специалисты столичной больницы Охматдет. Сейчас девочка вместе с родителями находится на лечении в Беларуси - в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии, где проходит курс химиотерапии.

По информации врачей, ребенок нуждается в трансплантации костного мозга. Стоимость операции и реабилитационного периода, по предварительным подсчетам, составляет более 150 тыс. дол. США.

Многие черниговцы уже откликнулись на просьбу помочь больной девочке. Академический камерный хор им. Д.Бортнянского провел в Спасо-Преображенском соборе благотворительный конценрт, во время которого собирались средства на лечение Ани ЕРМОЛЕНКО.

Крестный отец девочки создал специальный сайт (http://annahelp.com), где размещена информация о состоянии здоровья Ани, отчеты о пожертвованиях.

Отец - Ермоленко Егор (сейчас находится в Беларуси)

тел.: +38 050 465-00-77

+38 063 336-46-19

тел. в Минск: +375 295 755 603;

skype: ermolenko.egor

Дедушка - Ермоленко Владимир Яковлевич

тел.: +38 050 313-26-69, +38 093 871-66-97

skype: vladimir.yermolenko

Банковские реквизиты:

ПриватБанк:

МФО 305299

ОКПО 14360570

Р / с 29244825509100 (гривна)

Назначение платежа - целевая благотворительная помощь на лечение ребенка Ермоленко Ни перечисление средств на карту № 4405 8858 1562 9388

Ермоленко Егор Владимирович ИНН 3111919398

Интернет-платежи:

WebMoney (счета открыты на крестного девочки - Дворского Е.Г.)

Назначение платежа - целевая благотворительная помощь на лечение ребенка Ермоленко Ани

Доллар США - Z202035181418

Гривна - U197838689806

Евро - E226595159646

Рубли - R377283982923