Украина выделит на АРВ-препараты на 92 млн больше

В этом году на 92 млн. грн. увеличено государственное финансирование на закупку антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ/СПИД по сравнению с 2011 г. На эти цели в бюджете страны заложено более 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

"В этом году у нас в бюджете заложено на 92 млн. грн. больше, чем в прошлом году. Выходит, что у нас будет более 300 млн. грн. направлено на закупку антиретровирусных препаратов, что позволит нам в 2012 г. охватить практически всех, кто нуждается в этой терапии”, - сказал министр.

Он отметил, что в 2011 г. удалось снизить цены на закупаемые антиретровирусные препараты по сравнению с 2010 г. на 20-25%. Благодаря чему было сэкономлено около 35 млн. грн. и за счет этого были закуплены дополнительные партии препаратов.

В этом году, так же за счет снижения цены, а также увеличенного финансирования предусматривается охватить антиретровирусной терапией приблизительно 42 тыс. пациентов. Для сравнения он сообщил, что в 2011 г. эту терапию получали около 21 тыс. человек за счет средств госбюджета и еще 5 тыс. больных – за счет средств Глобального Фонда.

“Хочу добавить, что введение антиретровирусной терапии позволит нам снизить смертность среди лиц, которые ее получают, в более чем 4 раза”, - отметил министр.

Присутствующий на пресс-конференции председатель координационного совета ВГО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Владимир ЖОВТЯК сказал, что действительно за последних полгода ситуация с решением проблемы распространения ВИЧ/СПИД и проблемы туберкулеза очень изменилась в положительном направлении.

“Мы как люди, живущие с ВИЧ, можем констатировать, ситуация изменилась в диаметрально противоположную сторону. Свидетельством этого является оперативность работы по проблемным вопросам с Минздравом, это происходит на ежедневной основе. Тот факт, что министерство в конце года смогло обеспечить качественными препаратами, смогло осуществить эти закупки и купить препараты, которые намного дешевле обошлись по цене, это бесспорно победа 2011 г. этой команды”, - сказал В.ЖОВТЯК. В то же время он выразил убеждение, что в этом году нужно приложить максимум усилий, чтобы препараты были закуплены не в конце года, а в начале следующего квартала.

“Тенденции в борьбе с ВИЧ/СПИД очень хорошие. Если мы их сохраним, то 2012 год станет переломным годом, когда показатели и статистика пойдут вниз и люди перестанут умирать в нашей стране от ВИЧ/СПИД и туберкулеза”, - выразил убеждение представитель ВГО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД».