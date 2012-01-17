Заболеваемость туберкулезом в Украине снизилась - Анищенко

Исполнительный директор Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Мишель КАЗАЧКИН отметил положительные тенденции в преодолении эпидемий этих болезней в Украине в последнее время, но назвал успехи пока нестабильными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КАЗАЧКИН сказал сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины.

М.КАЗАЧКИН выразил убеждение, что вчерашняя его встреча с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ свидетельствует, что проблеме противодействия ВИЧ/СПИД и туберкулеза уделяется в Украине очень большое внимание на высшем уровне.

“И это значит, что страна понимает, насколько серьезно нужно работать, чтобы достичь успехов в противодействии этим заболеванием. В сфере ВИЧ очень напряженная ситуация. А что касается туберкулеза, и это является обеспокоенностью не только нашей организации, но и ВОЗ, - это растущее количество мультирезистентного туберкулеза в Украине, в частности, в заведениях пенитенциарной системы. Но это проблема не только Украины, но и всего региона Восточной Европы и Центральной Азии”, - отметил М.КАЗАЧКИН.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявил, что происходит снижение заболеваемости и смертности в результате туберкулеза.

Также, по его словам, удалось стабилизировать ситуацию с ВИЧ-инфекцией: “За последний год у нас интенсивность подъема снизилась, замедлился подъем смертности от ВИЧ-инфекции. У нас есть снижение инфицированности потребителей инъекционных наркотиков, инфицированности ВИЧ-инфекцией”.

По данным министра, если в 2004 году уровень заболеваемости туберкулезом составлял более 80 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас - 64 на 100 тысяч.

“Есть у нас темп прироста в снижении ВИЧ-инфекции: если в 2010 году он был 3,3, то в 2011 году - 1,8”, - отметил А.АНИЩЕНКО.

По его убеждению, совместная работа с Глобальным фондом, неправительственными организациями, с ВГО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», а также оптимизация закупки лекарственных препаратов дадут положительные результаты.

Министр напомнил, что в конце прошлого года были подписаны грантовые соглашения между Украиной и Глобальным фондом на первую фазу 10 гранта (2012-2013 годы), после введения которой будет принято решение о дальнейшей реализации гранта на общую сумму около 630 млн. долларов. Бюджет двухлетней программы составляет 86 млн. долларов на борьбу с эпидемией СПИД.

СПРАВКА УНИАН. в Украине работает программа «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, Туберкулезом и Малярией.Снижение уровня эпидемии туберкулеза в Украине путем расширения доступа к высококачественным услугам по борьбе с данным заболеванием. Сроки реализации: 2011-2015 гг.

На протяжении многих лет Украина пыталась самостоятельно бороться с туберкулезом, однако в силу недостаточного финансирования и контроля лечения проблема так и не была преодолена. Понимая, что задачу не удается решить самостоятельно, Украина с 2006 года трижды подавала заявку на получение гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФ), и трижды получала отказ. Причины – непрозрачность процедур, общее недоверие к стране и ситуации с внедрением контролируемого лечения, налогообложение гранта ГФ и другие.

Последняя (успешная) заявка от нашей страны была подана на рассмотрение ГФ в 2009 году. Именно тогда было объявлено о начале 9-го раунда выдачи грантов от ГФ. Согласно поданным документам, Украина просила о выделении $103,5 млн сроком на пять лет. Инициаторами этой заявки выступили Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Министерство здравоохранения Украины (далее – МОЗ). В марте 2010 года ГФ согласился выделить Украине средства на борьбу с туберкулезом. А 10 декабря 2010 года ГФ официально подписал Грантовое соглашение с Украиной.

Общий бюджет Программы после согласования с ГФ составил - $94 862 399

Первый год – $16 475 244

Второй год – $13 184 070

Итого на первую фазу – $29 659 314 (2011-2012гг)

Итого на вторую фазу – $65 203 085 (2013 -2015гг)

Основным реципиентом (получателем) гранта является Благотворительный фонд «Развитие Украины». Данный выбор не случаен, ведь Фонд имеет большой опыт в борьбе с туберкулезом, как на региональном, так и на национальном уровнях. Именно Фонд стал основным звеном, которое объединило всех участников процесса: МОЗ, международные и общественные организации, медицинские учреждения и пенитенциарную систему. А это, в свою очередь, обеспечило качественную заявку Украины и получение средств международного сообщества.

Основные суб-реципиенты Программы:

• Всеукраинский центр контроля за туберкулезом МОЗ Украины (www.tbc.gov.ua)

1. Приведение нормативно-правовых актов к международным стандартам

2. Подготовка:

a. Национального плана подготовки кадров;

b. Национального плана лабораторной сети;

c. Национального плана мониторинга и отчетности (МИО);

d. Ведение реестра больных туберкулезом.

• Государственная пенитенциарная служба Украины (www.kmu.gov.ua/punish/control)

1. Ведение реестра больных туберкулезом;

2. Оптимизация лабораторной сети и улучшение диагностики;

3. Внедрение международных стандартов в ведении больных туберкулезом.

• МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» (www.aidsalliance.org.ua)

1. Закупка оборудования и противотуберкулезных препаратов 2 ряда

2. Разработка порядка ведения больных ВИЧ/ТБ

• Представительство международной организации PATH в Украине (www.path.org)

1. Обучение (проведение тренингов)

2. Участие в разработке нормативно-правовых актов

3. Закупка оборудования для ТБ реестра

• Общество Красного Креста в Украине (www.redcross.org.ua)

1. Сопровождение больных из групп риска, которые имеют склонность к прерыванию лечения

• «Социальные инициативы по охране труда и здоровья» (LHSI) (www.lhsi.org.ua) (Компонент АКСМ: направление «Коммуникация»)

• ООО «Интеллектуальная Перспектива» (www.csep.org.ua) (Компонент АКСМ: направление «Адвокация»)



• ВБО «Коалиция ВИЧ - сервисных организаций» (www.hiv.org.ua) (Компонент АКСМ: направление «Социальная мобилизация»)



• БО «Фонд профилактики химических зависимостей и СПИДа» (www.helpme.com.ua)

Всеукраинская горячая линия по вопросам, связанным с туберкулезом (0 800 503 0 80)

Партнеры Программы:

• Министерство здравоохранения Украины

• Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний

• Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского

• Всеукраинская благотворительная организация «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

Внедрение Программы по регионам:

• 2011 г. - Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Львовская, Николаевская области и г. Киев

• 2012 г. - АР Крым, Запорожская, Луганская, Одесская, Херсонская области и г. Севастополь

• 2013 г. - Волынская, Житомирская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская области

• 2014 г. – Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области.