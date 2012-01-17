Завтра в Украине - до 17° мороза

Завтра в большинстве западных областей Украины, местами на севере Левобережья и крайнем юге небольшой снег, в Крыму утром и днем умеренный снег и мокрый снег.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, при прояснениях местами 15-17°, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киевской области в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, при прояснениях местами 15-17°, днем 2-7° мороза. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 4-6° мороза.