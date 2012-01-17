Украинский путешественник в одиночку пошел на Северный полюс

Вчера в 13.00 из поселка Седово Донецкой области стартовал в одиночную экспедицию на Северный полюс днепропетровский путешественник Сергей ГОРДИЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь С.ГОРДИЕНКО Оксана ОЛЕЙНИКОВА.

Путешественник приурочил свой поход 100-летию первой российской экспедиции на Северный полюс, которую в 1912 году организовал и возглавил гидрограф и полярный исследователь, уроженец Украины лейтенант Георгий Седов.

С.ГОРДИЕНКО намерен пройти по маршруту: поселок Седово - Харьков - Новгород - Кемь - пересечение района бассейна Северного Ледовитого океана (Белое море) - Соловецкие острова – Онежский полуостров - р. Онега – Белое озеро - р. Волга - Цимлянское водохранилище - р. Дон - Азовское море - поселок Седово без использования каких-либо автотехнических средств. Общая протяженность маршрута составит 7000 км.

Экспедиция осуществляется в рамках комплексной программы Solotransglobal и является третьим этапом этой кругосветной программы.

Основная цель экспедиции - подготовка к трансконтинентальному одиночному переходу к Северному полюсу, запланированного С.ГОРДИЕНКО на 2014 г., а также привлечение внимания общественности к 100-летию первой русской полярной экспедиции.

Единственной организацией, оказавшей материальную поддержку С.ГОРДИЕНКО, стала компания Terra Incognita, обеспечившая его необходимым снаряжением.

Ранее запланированная путешественником экспедиция на сентябрь 2011года - декабрь 2012 года по Западной Европе (Украина – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – Швейцария – Италия – Монако – Греция – Турция – Болгария – Румыния – Молдова - Украина) откладывается из-за проблем с финансированием и отсутствия поддержки со стороны государственных структур.

Справка. С.ГОРДИЕНКО - профессиональный путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию, историк-исследователь, этнограф, странствующий философ, писатель. Является действительным членом ЮНЕСКО и ООН, академиком международной Академии устойчивого развития общества и личности, действительным членом Украинского географического общества и почетным членом Национального географического общества США, академиком Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения, доцентом Киевского университета туризма, экономики и права.