«Доктора Пи» еще на два месяца оставили за решеткой
Покалечил десятки людей
Андрею СЛЮСАРЧУКУ, известному как “Доктор Пи”, суд продлил срок содержания во львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.
Как сообщает ЗИК, такое решение Галицкий районный суд Львова принял еще в первой декаде января. На заседание суда не позвали не только журналистов, но и адвокатов потерпевших по делу. Как отмечает издание, завтра должен был бы закончиться предварительный срок ареста. Как сообщили в областном управлении Государственной пенитенциарной службы, в изоляторе А.СЛЮСАРЧУК ведет себя спокойно. Его навещают только адвокаты. Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета. Раньше, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора. Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.
Как сообщает ЗИК, такое решение Галицкий районный суд Львова принял еще в первой декаде января. На заседание суда не позвали не только журналистов, но и адвокатов потерпевших по делу. Как отмечает издание, завтра должен был бы закончиться предварительный срок ареста.
Как сообщили в областном управлении Государственной пенитенциарной службы, в изоляторе А.СЛЮСАРЧУК ведет себя спокойно. Его навещают только адвокаты.
Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета.
Раньше, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.
А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.
Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.