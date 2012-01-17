Число заболевших корью в Украине в 2012 году приближается к тысяче

В первые 16 дней 2012 года Санитарно-эпидемиологическая служба зарегистрировала 983 случая подозрения заболевания корью в Украине.

В частности, во Львовской области зафиксировано 537 случаев подозрения заболевания корью (26 за последние сутки), Ивано-Франковской области - 256 (23 за последние сутки); Ровенской области - 51 (8 за последние сутки); Закарпатская область - 45 (4 за последние сутки); Тернопольской области - 16 (2 за последние сутки); Волынской области - 12.

Как сообщает Минздрав, в Киеве зарегистрировано семь случаев подозрения заболевания корью (один за последние сутки). В других областях с начала текущего года регистрировались единичные случаи подозрения заболевания корью в общем количестве 59.

Госсанэпидслужба принимает меры с целью недопущения распространения кори. Во Львовской области, где регистрируется высокий уровень заболеваемости корью, ограничено посещение больных в стационарах, продлены зимние каникулы в учебных заведениях. Ученики, которые не привиты, не допускаются к учебному процессу, временно приостановлены занятия в учебных заведениях, где выявлены случаи заболевания корью.

Корреспондент