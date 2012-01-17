На Бортницкой станции аэрации - авария



Сегодня в 0.30 в Киеве на территории Бортнической станции аэрации (БСА), на Левобережном коллекторе самотека диаметром 3000 мм рядом с насосной станцией первого подъема возник провал размерами 10 на 10 м и глубиной 8 м.

Для осуществления первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварии сточные воды переведены с Новодарницкого на Позняковский коллектор, сообщили УНИАН в пресс-службе акционерной компании «Киевводоканал».

Для локализации провала задействованы аварийные бригады департамента эксплуатации канализационного хозяйства, в частности, специалисты участка коллекторов глубокого залегания.

Кроме того, начал работу оперативно созданный штаб по ликвидации аварийной ситуации в составе ведущих технических специалистов во главе с председателем «Киевводоканала» Валерием ЧЕНЧЕВЫМ.

На месте провала работает электротехническая лаборатория технического департамента «Киевводоканала».

В «Киевводоканале» подчеркнули, что неоднократно информировали о катастрофической ситуации, связанной с изношенностью канализационной системы, и необходимостью модернизации, особенно в части единственной на весь Киев очистной станции – Бортнической станции аэрации.

Сегодня в 11.00 состоится брифинг относительно аварийной ситуации на БСА (ул. Коллекторная, 1). Контактные телефоны: (067) 656-06-79 и (067) 327-17-22.