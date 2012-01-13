В новогодние праздники украинцы предпочли говядину свинине и отказались от риса.

Об этом УНИАН сообщили специалисты Укоопсоюза (Укоопспілка), проанализировав данные о покупках на продовольственных рынках Украины за декабрь 2011 года.

На рынках, входящих в систему Укоопсоюза, с 26 по 31 декабря увеличился спрос не только на традиционно новогодние продукты, среди которых фрукты, огурцы и яйца, но и на говядину. В то же время, в предновогодние дни украинцы меньше покупали свинину и рис. Объемы продаж на рынках потребительской кооперации Украины показали, что в первые три недели декабря свинины было продано больше, чем говядины на 15%, а вот в последние 7 дней 2011 года ситуация изменилась: резко возросли продажи говядины и снизились продажи свинины. Спрос на говядину увеличился в среднем на 65% по сравнению с объемами продаж в начале месяца.

Кроме того, в предпраздничные дни на рынках снизился спрос на рис. Цена на рис в этот период практически не изменилась (в некоторых областях она выросла максимум на 0,5 грн. за кг и в среднем по Украине составила 10,15 грн./кг), однако объемы продаж за последнюю неделю декабря сократились на треть по сравнению с предыдущей неделей. Среди круп, наиболее покупаемых перед Новым годом, стала гречка (цена в среднем 11,25 грн./кг).

Традиционно перед Новым Годом был зафиксирован спрос на фрукты, в первую очередь, на мандарины. В среднем, объемы продаж в последнюю неделю декабря увеличились почти в два раза. Всего же, в течение семи дней перед Новым Годом на рынках Укоопсоюза было продано более 24 млн. тонн фруктов (37% от общего объема продаж за декабрь 2011 года - 66,5 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн больше показателя за ноябрь 2011 года).

Объем продаж картофеля, который в Украине чаще всего является основным «горячим» блюдом на праздничном столе, вопреки ожиданиям существенно не возрос. В декабре на рынках потребительской кооперации картофеля было продано на 10 тыс. тонн больше, чем в ноябре 2011 года, а именно 58,7 тыс. тонн.