Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, днем в западных областях умеренный.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь и мокрый снег (днем небольшой), кое-где налипание мокрого снега, гололед (ночью в Крыму местами сильные осадки). Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла, в горах 1-6° мороза. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

