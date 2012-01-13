Когда презерватив опасен?

Презерватив делает секс безопасным, но при этом постоянно использовать это изделие при занятиях сексом вредно для здоровья, заявил российский сексолог Ринад Минвалеев.

Врач объясняет, что презерватив мешает естественному обмену гормонами во время полового акта. Во время секса мужчина передает женщине андрогены, а взамен получает эстрогены. Эти гормоны важны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Если женщина не получает этих гормонов от мужчины, то ее организм вынужден сам вырабатывать их, отчего у нее начинают активно расти ненужные волосы.

Исходя из этого, самый безопасный и наиболее полезный для здоровья секс – это секс с постоянным половым партнером, констатируют врачи.

likar.info