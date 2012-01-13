На медицинское обслуживание арестованных расходы не увеличат

Верховная Рада отказалась поддержать запрос народного депутата Виктора ШВЕЦА (фракция «БЮТ-Батьківщина») к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об увеличении бюджетных расходов на обеспечение здравоохранения и медицинского обслуживания лиц, содержащихся под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного запроса проголосовали только 74 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.