Что вам снилось?

Сны человека могут предвещать заболевания, которые в ближайшее время проявятся у человека первыми симптомами, считают российские ученые.

Проведенное специалистами исследование позволило узнать, какую конкретно болезнь предвещает сон. Так, испорченные продукты питания чаще видели во сне люди, у которых через 1-2 месяца начинались проблемы с пищеварением. Люди, которые во сне часто сталкивались с ощущением, что их душат, оказались склонными к развитию заболеваний органов дыхания.

Падение в пропасть и погони нередко снятся людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тревожные сны со стихийными бедствиями связаны с развитием гипертонии. Если вас преследует одно из подобных сновидений – это повод пройти медицинское обследование, рекомендуют врачи.

medikforum.ru