Кто будет финансировать университетские клиники

Кабинет министров Украины поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта вместе с Министерством финансов и Министерством здравоохранения проработать вопрос относительно финансирования университетских клиник, которые являются структурными подразделениями высших медицинских учебных заведений.

Соответствующее распоряжение от 11 января № 4-р обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что финансирование может осуществляться в том числе за счет бюджетных средств, предусмотренных высшим медицинским учебным заведениям для предоставления специализированной консультативной амбулаторно-поликлинической и стоматологической помощи населению.

Правительство поручило председателю Совета министров Крыма, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций взять под личный контроль вопрос размещения кафедр, лабораторий, центров и других структурных подразделений государственных высших медицинских учебных заведений в коммунальных и государственных заведениях здравоохранения.

Также распоряжением рекомендовано органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению взаимодействия коммунальных заведений здравоохранения с государственными высшими медицинскими учебными заведениями и их структурными подразделениями в решении вопросов размещения, функционирования структурных подразделений государственных высших медицинских учебных заведений, а также вопросов подготовки медицинских кадров и предоставления медицинской помощи населению.

Минобразования вместе с Минздравом поручено обеспечить в высших медицинских учебных заведениях непрерывную подготовку медицинских кадров, а также их последипломное образование.