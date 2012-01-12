Урегулировали использование наркотических средств в медицине

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 319 народных депутатов из 400 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что кроме оснований, предусмотренных Законом Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, основаниями для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров также является отсутствие у субъекта хозяйствования условий для обеспечения беспечности деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, учета и сохранности наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, определенных органом лицензирования; наличие в руководстве или среди сотрудников юридического лица лиц, которым по результатам медицинского обследования, проведенного в установленном порядке медицинским заведением, установлен диагноз психического расстройства, связанного с злоупотреблением алкогольными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами, или установление такого диагноза физическому лицу — предпринимателю, имеющему лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики и т. п.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче лицензии является наличие в руководстве или среди сотрудников юридического лица лиц, признанных непригодными к осуществлению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, или признание в том же порядке непригодного к осуществлению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, физического лица-предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики; наличие в руководстве или среди сотрудников юридического лица лиц, имеющих доступ непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, у которых не сняты или не погашены в установленном порядке судимости за совершение преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений или за преступления, связанные с незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, или наличие не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за совершение таких преступлений у физического лица-предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики и т. п.

Физические лица-предприниматели, имеющие лицензию на осуществление ветеринарной практики, осуществляют деятельность по применению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, указанных в части первой этой статьи, а также связанные с этим приобретение, перевозку, хранение, отпуск, использование и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ при наличии лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Органы исполнительной власти в пределах своих полномочий контролируют деятельность субъектов хозяйствования по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.