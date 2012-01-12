Матерей-героинь передали в другое министерство

Одноразовые выплаты женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», будет осуществлять Министерство социальной политики вместо Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Кабинет министров внес соответствующие изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на данные цели. Текст правительственного постановления (№1314 от 21 декабря 2011 г.) обнародован в газете «Урядовый курьер» (№4 от 11 января 2012 г.).

Также Минсоцполитики определено правительством главным распорядителем бюджетных средств вместо Минобразования.

