В Украине запретили рекламу магии и гадания

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно защиты населения и информационного пространства от негативного влияния.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 320 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещено на телевидении и в печатных средствах массовой информации распространять рекламу услуг по гаданию и магии.

Кроме того, запрещена трансляция программ и передач, в которых телезрителям и/или радиослушателям предоставляются услуги по гаданию и магии, а также платные услуги в сфере народной и/или нетрадиционной медицины.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.