Янукович опять раскритиковал главу Минздрава

Главы Минобразования и Минздрава опять попали в немилость к президенту Украины Виктору Януковичу. Вчера, 11 января, глава государства заявил, что они обязаны отчитываться о каждом закрытии школы или больницы, пише comments.ua.

«Мы видим сегодня, что в определенных регионах закрываются школы, в определенных – больницы. Но нельзя этого делать без привлечения общественности. И я обращаюсь к министрам Табачнику и Анищенко: заведите порядок, чтобы люди знали за год-за два об этом, чтобы они относились с пониманием к этому, что это делается для улучшения условий лечения людей или образования детей», - обратился к министрам президент.

По его словам, невыполнение этих указаний приведет к тому, что главы ведомств пострадают.