С начала года в Украине зарегистрировано 390 случаев кори

В Украине с начала года по состоянию на 10 января этого года зарегистрировано 390 случаев подозрения заболевания корью (49 за последние сутки).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, наибольшее количество случаев зафиксировано в западных регионах, а именно в: Львовской области – 162 (22 за последние сутки); Ивано-Франковской области – 116 (9 за последние сутки); Ривненской области – 27 (3 за последние сутки).

В г. Киеве зарегистрировано 8 случаев подозрения заболевания корью (1 за последние сутки).

Госсанэпидслужбой Украины с целью недопущения распространения кори проводится полный объем противоэпидемических мероприятий. На административных территориях Львовской области, где регистрируется высокий уровень заболеваемости корью ограничено посещение больных в стационарах, продлены зимние каникулы в учебных заведениях. Лица, которые не привиты или не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори, не допускаются к учебному процессу, временно приостановлены занятия в учебных заведениях, где выявлены случаи заболевания корью.

Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.



