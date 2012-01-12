Размер пособия при рождении ребенка в этом году увеличится

Размер пособия при рождении ребенка в текущем году увеличится на 10,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, в государственном бюджете на 2012 год предусмотрены расходы на выплату пособия в размере 13,9 млрд. грн.

Он отметил, что в этом году на 10,5% повысятся размеры пособия при рождении: первого ребенка - на 2 730 гривен (с 26 100 грн. до 28 830 грн.); второго ребенка — на 5 460 гривен (с 52 200 грн. до 57 660 грн.), третьего и следующего ребенка - на 10 920 грн. (со 104 400 грн. до 115 320 грн.).

