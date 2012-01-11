МЧС призывает граждан не выходить на тонкий лед

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах, реках и других водоемах.

Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, опасным является катание на коньках в не обустроенных для этого местах.

МЧС напоминает, что для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка - не менее 10-12 см (для массового катания - 25 см); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 см.

Особенно осторожно спасатели советуют спускаться с берега, ведь часто в таких местах есть трещины, под льдом может быть воздух.

Отправляться на водоемы в одиночку опасно, поэтому следует всегда сообщать своим знакомым о своем местонахождении.

Зимняя подледная ловля рыбы требует строгого соблюдения правил безопасного поведения. Нельзя пробивать близко одну от одной много лунок. Нельзя собираться большими группами на одном месте. Нельзя пробивать лунку на переправах. Следует иметь под рукой крепкую веревку длиной 12-15 м, держать рядом с лункой доску или большую ветку, отмечают в МЧС.