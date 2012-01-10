Главный санврач РФ должен извиниться перед Украиной
За свои высказывания
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.
Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.
«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, главный государственный санитарный врач РФ Г.ОНИЩЕНКО выразил обеспокоенность в связи со вспышками холеры в Украине и намерениями власти передать функцию контроля за питанием украинцев ветеринарной службе.
Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.ОНИЩЕНКО не исключил закрытия границы.
Как заявил Г.ОНИЩЕНКО, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.
"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы достаточно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.
Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинской санитарной властью, не закрывала границу для людей и товаров.
"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это означает признание гражданина Украины животным", - сказал он.
"Именно ветеринары в Украине будут заниматься диагностикой вспышек и их расследованием в лагерях, школах, оздоровительных учреждениях и больницах. Для нас это сигнал для того, чтобы уже с первых рабочих дней 2012 заняться реструктурированием будущего летнего отдыха российских детей и передислокацией его из украинских курортов в регионы России и в Европу", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.
Кроме того, по его мнению, передача ветеринарной службе функций по контролю за качеством пищи негативно повлияет также на агробизнес, предприятия которого осуществляют поставки продукции в Россию.
"Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, в первую очередь, молочной, и примем самые жесткие меры при наименьшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в приграничные регионы и крупные города России", - заметил Г.ОНИЩЕНКО.
В свою очередь председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе этой службы, и не только ветеринарные врачи будут контролировать качество продуктов питания для людей.