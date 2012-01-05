Подписан меморандум между МЗ и центром «Медэксперт»

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО подписал меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и ООО Научно-методический центр «Медэксперт».

Как сообщает пресс-служба Минздрава, данным Меморандумом предусматривается организация и проведение цикла учебно-методических семинаров в рамках подготовки и повышения квалификации медиков, которые будут работать на принципах семейной практики.

«Подготовка кадров, особенно первичного звена, является одной из важнейших задач в ходе реформирования отрасли. Потому что именно от профессионализма кадров, в первую очередь, зависит качество оказания медицинской помощи», - отметил министр во время подписания Меморандума о сотрудничестве.

«Общаясь с моими коллегами - семейными врачами, участковыми терапевтами, педиатрами - я очень часто слышал пожелание получить дополнительные знания по определенным профессиональным вопросам, в частности, иммунопрофилактике, педиатрии, новым методикам выявления самых распространенных заболеваний и тому подобное. Мои коллеги хотят и готовы учиться, и в этом мы должны им помочь», - заверил А.АНИЩЕНКО.

Цикл учебных семинаров предусматривает рассмотреть актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине, проблемные вопросы профилактики и лечения инфекционных и соматических заболеваний у детей, репродуктивные аспекты улучшения демографической ситуации в Украине. В их ходе также будет проводиться информационно-просветительская работа для медиков по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Учебные мероприятия будут проходить в пилотных регионах по реформированию - Винницкой, Донецкой, Днепропетровской областях и г. Киеве - на протяжении 2012 года. Для проведения семинаров будут привлечены лучшие ведущие специалисты, главные специалисты Минздрава Украины и преподаватели высших медицинских учебных заведений.