На завтра синоптики обещают дождь со снегом

Завтра в западных, ночью и в северных, утром и днем и в большинстве центральных и восточных областей Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, в Закарпатье и в Карпатах умеренные, днем местами сильные осадки.

Ночью и утром в южных областях кое-где туман, на дорогах восточной части гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в четверг ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 1-6°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

