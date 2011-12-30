Что нужно дарить на Новый год вместо дракона

Священники призывают верующих на Новый год дарить вместо драконов икону Георгия Змееборца

Киев. 30 декабря. УНИАН. Священники призывают верующих на Новый год дарить друг другу вместо драконов икону Георгия Змееборца.

Как сообщает «Православие в Украине», священники не предлагают бороться с изображениями драконов, которые являются символами 2012 года в соответствии с восточным календарем, а призывают дарить другой символ - победы добра над злом.

«В новом году дарите вместо драконов изображение Георгия Победителя», - отметил пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА, председатель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий (КОВАЛЕНКО).

По его словам, в нашем обществе уже в течение многих лет существует традиция отмечать не новый год благости Божьей, а «год кролика» или «тигра». И по мнению отца Георгия, попытаться преодолеть эту тенденцию могут православные верующие именно в 2012-м, предложив вместо символа зла - дракона, символ победы добра над злом - образ святого великомученика Георгия, который побеждает змея.

«Место дракона - под копытом коня святого Георгия», а не в жилищах православных христиан, - отмечается в сообщении.