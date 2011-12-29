Европа озабочена бешенством в Украине
09:07, 29 декабря 2011Страна
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Обещает помочь
Европа обещает помочь Украине бороться с бешенством. В Государственной ветеринарной службе сообщили, что ЕС обязался помочь обработать от бешенства западные приграничные территории Украины.
По данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирает 55 тысяч человек в мире, то есть, один человек каждые 10 минут. Бешенство входит в пятерку заболеваний, общих для людей и животных.
Напомним, за последние 10 дней в Киеве зафиксировано 4 случая заражения людей бешенством. Новый случай бешенства был зарегистрирован в Закарпатской области.
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