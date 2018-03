"Неправильная" диета: мясо и макароны помогут похудеть

Любая диета обычно заключается в ограничении питания и физических нагрузках. Однако Зоя Харкомб, автор книги «Эпидемия ожирения» не согласна с этим. В своей научной работе она развенчивает главные мифы о похудении, пишет The Times of India со ссылкой на The New York Post .

Эксперт уверена: стоит вернуться к рациону, популярному в прошлом веке (хлеб, мясо, макароны). Что касается овощей, то их следует обжаривать в масле. Так лучше усваиваются витамины, содержащиеся в них.

По поводу мучных продуктов: крахмал жизненно необходим организму для естественной выработки глюкозы. А в растительных жирах нет ничего страшного. Без них организм не сможет быть здоровым.

Также диетолог убеждена, что голодание приводит к увеличению веса, ведь само по себе ограничение в питании – огромный стресс для организма. Тело просто попытается добрать недостающие калории, отомстив хозяину. Но вот о перекусах в течение дня лучше забыть. Основа всего – полноценное трехразовое питание.

meddaily.ru