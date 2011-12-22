Верховная Рада приняла бюджет-2012
17:57, 22 декабря 2011Страна
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Проголосовали 250 из 357 депутатов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2012 год».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.
«За» проголосовали 190 народных депутатов от Партии регионов, 10 членов фракции НУ-НС, 20 представителей фракции Народной партии, 18 депутатов от группы «Реформы за будущее», 12 внефракционных депутатов.
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