Расходы на здравоохранение жителя Украины составляют 920 грн

В Украине в 2011 году расходы на здравоохранение одного жителя страны составляют 920 грн., или чуть больше 115 долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня на комитетских слушаниях «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний и пути ее реализации».

В то же время, подчеркнула парламентарий, в среднем по Европейскому региону ВОЗ этот показатель составляет 1546 долл., а в среднем по миру – 478 долл.

«По уровню государственного финансирования здравоохранения наша страна находится на уровне стран с низким уровнем дохода. И это несмотря на то, что за последние 10 лет расходы на здравоохранение увеличились почти в 6 раз. Если в 2002 году общий фонд сведенного бюджета на здравоохранение составлял лишь 6,5 млрд. грн., то в 2011 году затраты на здравоохранение уже превысили 41,5 млрд. грн.», - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула также, что доля расходов в структуре ВВП также возросла с 2,9 % в 2002 году до 3,7% в 2010 году.

Однако это не привело «ни к повышению качества и доступности медицинской помощи, ни к повышению оплаты высококвалифицированного труда медицинских работников», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

«Даже при таком увеличении финансирования, около 70% всех расходов продолжает идти на зарплату врачей, 8% - на оплату коммунальных услуг и только около 11% на медикаменты. И это при том, что врач в нашей стране остается одной из наиболее низкооплачиваемых категорий специалистов бюджетной сферы, а учиться нужно 7-8 лет», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что за девять месяцев текущего года среднемесячная заработная плата медработников составляет 1734 грн. (или 218 долл.) и является наименьшей в бюджетной сфере.

«При такой ситуации мы должны проводить реформы не только с учетом переориентации на профилактику болезней, но и с учетом необходимости реформы финансирования и управления для применения более эффективного подхода к проблемам в области здравоохранения», - считает Т.БАХТЕЕВА.