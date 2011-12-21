60% случаев смерти в мире вызывают неинфекционные болезни, такие как рак, диабет, сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня на комитетских слушаниях

«Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний и пути ее реализации»

По словам парламентария, вследствие этих болезней ежегодно в мире умирает 36 миллионов людей.

«20 сентября этого года Генеральная Ассамблея ООН, в работе которой принимал участие Президент Украины Виктор Янукович, приняла историческое решение и политическую декларацию о профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, такими как рак, диабет, сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания. На глобальном уровне эти болезни влияют на жизни миллиардов людей. 9 миллионов из них - это люди, не достигшие 60-летнего возраста,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Ссылаясь на оценки экспертов, Т.БАХТЕЕВА отметила, что к 2030 году на долю этих неинфекционных заболеваний будет приходиться до 75% случаев смерти в мире.

«И Президент, и правительство, и парламент понимают, что проблемы здоровья нации это не сугубо медицинские проблемы, а проблемы всего общества и всех органов власти. Это касается и Министра финансов, и Министра образования, и Министра экологии, и Министра социальной защиты и всех остальных министров правительства. В равной степени это касается как центральных, так и местных органов власти,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она также подчеркнула, что глобальное бремя неинфекционных заболеваний – это один из основных вызовов человечеству в XXI веке, который подрывает социально-экономическое развитие во всем мире и крайне негативно сказывается на демографической ситуации во всех странах, в том числе и в Украине.