Завтра в Украине ожидается снег с дождем

20 декабря, по прогнозам синоптиков, в большинстве центральных, южных областей Украины, а днем и на севере Левобережья ожидаются сильные осадки. В восточных областях, в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных и южных областях днем 2-7° тепла), в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В западных областях будет идти мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Ветер на протяжении будет преобладать юго-восточный, на Правобережье северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ожидается мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.