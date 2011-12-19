Украина получит 86 млн. долларов на борьбу с ВИЧ/СПИДом

Украина подписала соглашение с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (дальше ГФ) на получение в 2012-2013 годах 86 млн. долларов на борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Координационного совета всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Владимир ЖОВТЯК и заместитель министра здравоохранения Украины Александр ТОЛСТАНОВ.

По информации В.ЖОВТЯКА, соглашение было подписано 15 декабря с.г. Общая сумма гранта, которая предусматривается этим соглашением, достигнет 301,7 млн. долларов. Таким образом, на протяжении последующих трех лет (2014-2016 гг.) Украина, в случае выполнения договоренностей, сможет получить около 220 млн. долларов.

“Сейчас все будет зависеть от государства, от взаимодействия государственных и негосударственных организаций в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИД. Если мы вместе и Украина в целом сможет выполнить свои обязательства, то Украине предоставят еще средства на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД”, - подчеркнул В.ЖОВТЯК.

Он сообщил, что основными реципиентами, которые будут отвечать за реализацию гранта, являются Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, МБФ “Международный Альянс с ВИЧ/СПИД в Украине” и ВБО “Всеукраинская сеть ЛЖВ”.

Грант ГФ будет направлен на мероприятия по профилактике, лечению, уходу и поддержке людей, которые живут с ВИЧ и их окружения, общего населения. В частности, будут охвачены около 180 тыс. потребителей инъекционных наркотиков; 19 тыс. детей и подростков из числа уязвимых групп; почти 11 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов на антиретровирусной терапии, 1 тыс. 700 из них – люди, находящиеся в местах лишения свободы; 9,6 тыс. пациентов в программе заместительной терапии; более 60 тыс. ВИЧ-позитивных людей и их близкое окружение, охваченные услугами по уходу и поддержке.

В отношении конкретно Всеукраинской сети ЛЖВ В.ЖОВТЯК проинформировал, что она получит на два года 38 млн. долларов, и 42% этих средств пойдут на закупку лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных, тест-систем для диагностики новых случаев распространения инфекции; 15% - на поддержку мультидисциплинарных команд, задействованных при лечении больного; 5% - на работу по предупреждению ВИЧ-инфекции и лечения ВИЧ-позитивных в пенитенциарной системе и 10% - на усиление системы сообществ людей, пораженных ВИЧ/СПИДом.

В свою очередь исполнительный директор МБФ «Международный Альянс с ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛЕПИКОВ сообщил, что 51% средств гранта будет передано в их организацию. Их будут расходовать преимущественно на профилактические мероприятия, то есть на работу с тем контингентом, который состоит в группе риска. Выполнение этих мероприятий должно серьезно отразиться на ситуации с распространением эпидемии в стране. Он отметил, что два новых приоритета, которые начинаются благодаря средствам гранта, – это работа с детьми улицы и молодежью, а также – работа с половыми партнерами людей, употребляющих наркотики.

Как подчеркнул А.ТОЛСТАНОВ, Украина завоевала грант ГФ в сложной ситуации нехватки международных ресурсов на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Это налагает на правительство Украины повышенную ответственность по выполнению обязательств перед ГФ. Определяющим является то, что среди трех реципиентов есть и государственная структура, что свидетельствует об увеличении роли и ответственности государства в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине.

“Преодолеть эпидемию невозможно с помощью одной какой-то структуры или по какому-то одному направлению. Нужны общие усилия. И именно это (подписание соглашения) является ярким примером таких общих усилий – не болтовня, а работа”, - заявил представитель министерства.

Согласно договору, Центр СПИДа на полученные средства будет заниматься усилением системы здравоохранения, профилактическими мероприятиями – консультированием и тестированием на ВИЧ, диагностикой и лечением инфекции, а также заместительной терапией для наркозависимых, антиретровирусной терапией и пр.

Участники пресс-конференции заявили, что рассчитывают на “перелом” ситуации с распространением эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине уже в следующем году. По их словам, на сегодняшний день уже разработаны для этого соответствующие мероприятия, и если будет необходимое финансирование, то ситуация будет стабилизирована.