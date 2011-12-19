В Комитете ВР проведут слушания "Здоровье - 2020"

21 декабря 2011 состоится слушание в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения на тему: «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и противодействия неинфекционным заболеваниям и пути ее реализации».

В заседании примут участие представители общественных организаций, ВОЗ, Министерства здравоохранения и другие.

Слушание состоится под председательством народного депутата Украины, председателя комитета Бахтеевой Т.Д. по адресу (ул. Банковая, 6-8, кинозал, в 15.00 час.)

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