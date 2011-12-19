В Комитете ВР проведут слушания "Здоровье - 2020"
10:00, 19 декабря 2011Страна
0
Под председательством Бахтеевой
21 декабря 2011 состоится слушание в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения на тему: «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и противодействия неинфекционным заболеваниям и пути ее реализации».
В заседании примут участие представители общественных организаций, ВОЗ, Министерства здравоохранения и другие.
Слушание состоится под председательством народного депутата Украины, председателя комитета Бахтеевой Т.Д. по адресу (ул. Банковая, 6-8, кинозал, в 15.00 час.)
По вопросам аккредитации обращаться: (044) 286-87-77
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter