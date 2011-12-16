В интернате должно быть не более 50 детей - Павленко

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО подчеркивает необходимость скорейшего внедрения качественных реформ для обеспечения защиты прав детей, которые находятся в интернатных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По мнению Уполномоченного Президента, нынешняя ситуация, когда дети из всей области направляются в один интернат областного подчинения, в известной мере травмирует детей - ведь такой шаг «отрывает» их от родной среды, друзей и родных.

«По нашему мнению, реформа должна иметь четкие и ясные результаты... Интернатные заведения должны быть разукрупнены. В то же время необходимо создать малокомплектные заведения, воспитанниками которых будут дети, родившиеся в местности, где расположены такие заведения. Общее количество детей в них не должно превышать 50», - убежден Ю.ПАВЛЕНКО.

Уполномоченный Президента по правам ребенка отметил, что в соответствии с Законом «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» при условии потери ребенком родительской опеки местные органы власти должны принимать исчерпывающие меры по устройству ребенка в семью граждан Украины – на усыновление, под опеку или попечительство, в приемные семьи, детские дома семейного типа, а дети, которые находятся в интернатных заведениях, должны учиться в местной общеобразовательной средней школе вместе с одногодками из обычных семей. «Это обеспечит отношения и контакт с детьми, которые имеют маму и папу», - убежден Ю.ПАВЛЕНКО.

Во время перевода в заведения нового типа детей в возрасте от 7 до 18 лет должно учитываться время их пребывания в заведении, готовность к переезду и желание продолжить обучение, отметил Ю.ПАВЛЕНКО. Он добавил, что дети в возрасте до 10 лет переводятся в заведения нового типа, а старшие, как правило, остаются в тех заведениях, где они воспитывались ранее.

«Реформа интернатов не должна травмировать ни одного ребенка, который является сегодня воспитанником такого заведения. Вместе с тем мы должны остановить направление детей в интернаты старого образца и начать развитие сети детских домов с семейными формами воспитания семейного типа», - резюмировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.