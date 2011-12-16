Янукович подписал указ о правах детей в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О вопросе обеспечения реализации прав детей в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал на брифинге уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, основная цель документа - создание надлежащих условий для обеспечения и реализации прав и законных интересов детей, в частности сирот и детей, лишенных родительской заботы; решение актуальных вопросов в сфере охраны детства.

«Для осуществления эффективной деятельности всех ветвей власти, в том числе на местах, Президент Украины отмечает необходимость кадрового обеспечения Службы по делам детей и создания надлежащих условий для ее функционирования. Данным указом глава государства обязывает Минздрав принять дополнительные и безотлагательные меры по повышению качества медицинских услуг, обеспечению лекарственными средствами детей льготных категорий», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В документе отдельно отмечается необходимость реорганизации системы предоставления психиатрической помощи детям и разработки Государственной программы защиты психического здоровья детей.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, в указе глава государства также акцентирует внимание на планировании и финансировании мер, направленных на реализацию задач, которые определяет Национальный план действий по выполнению конвенции ООН о правах ребенка до 2016 года. Указ обязывает Кабинет министров утверждать план мер в январе, областные госадминистрации - не позже февраля, районные - не позже марта.

«Указ предусматривает реформирование системы интернатных заведений для детей-сирот, в частности внедрение целевого финансирования права детей, разработку правительством положения о заведении нового типа», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, Президент также отмечает необходимость ускорения процесса реорганизации приютов для детей в центры социально-психологической реабилитации и обязывает ОГА разработать региональные программы на 2013-2015 годы решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Отдельное внимание, отметил Уполномоченный Президента, уделяется полному и безусловному выполнению органами местной и центральной власти требований законодательства по социальной защите и поддержке многодетных семей – в частности обеспечение предусмотренных законом льгот и жилья для таких многодетных семей.

«Основное требование Президента ко всем ветвям власти - отойти от стереотипов второсортности проблем, с которыми сталкивается ребенок в Украине. Защита прав ребенка в Украине является приоритетом, - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО. – Этот приоритет должен быть главным в работе министра, председателя ОГА, города, района, поселкового или сельского председателя».

По его словам, ожидается, что в результате выполнения указа должно возрасти количество детей, для которых будет реализовано право на семейное воспитание, - они будут воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа, усыновлены или взяты под опеку.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил, что в последнее время значительно активизировалась деятельность всех органов власти в вопросах, связанных с защитой прав ребенка.