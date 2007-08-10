Украинские психиатры: старые милиционеры - наши пациенты

Психологи из Харьковского национального университета внутренних дел провели обследование сотрудников МВД Украины. Выяснилось, чем старше милиционер, тем хуже его психическое состояние. Особенно страдают от стрессов и нервного истощения бойцы спецподразделения Беркут.

"Старый милиционер - нервный милиционер". Примерно такую формулу вывели харьковские ученые. Согласно результатам их исследования, чем больше стаж работы милиционер человека в правоохранительных органах, тем больше у него накапливается психическое утомление. По той же траектории возрастает тревожность. уровень саморегуляции, наоборот, надает по мере продвижения от новичка к профессионалу. При этом работоспособность со сроком службы также снижается.

Как сообщает харьковский еженедельник Новое русское слово, эта закономерность относится и к обычным постовым милиционерам, и к элитным бойцам спецподразделения Беркут. Однако у спецназовцев проблем с психикой гораздо больше. По большинству показателей психических расстройств бойцы Беркута почти в два раза опережают своих коллег из патрульно-постовой службы.

Применение шкалы оценки влияния травматического события показало, что у 20-25 процентов служащих спецподразделения проявляются симптомы посттравматического стрессового синдрома, которым обычно страдают ветераны войн и жертвы терактов.

"Полученные данные позволяют сделать выводы о специфике службы в разных подразделениях милиции и констатировать факт более сильного влияния на психику службы в спецподразделении Беркут. Дело в том, что несение службы в этом подразделении, даже при условии отсутствия выездов по тревоге, сопровождается длительным напряженным состоянием ожидания, что классифицируется как стресс ожидания. А специфика профессиональной деятельности работников этого подразделения характеризуется наличием большого количества стрессогенных факторов и зачастую проходит в чрезвычайных условиях", - утверждают авторы исследования.

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