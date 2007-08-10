Украинские психиатры: старые милиционеры - наши пациенты
Психическое переутомление косит ряды МВД
Психологи из Харьковского национального университета внутренних дел провели обследование сотрудников МВД Украины. Выяснилось, чем старше милиционер, тем хуже его психическое состояние. Особенно страдают от стрессов и нервного истощения бойцы спецподразделения Беркут.
"Старый милиционер - нервный милиционер". Примерно такую формулу вывели харьковские ученые. Согласно результатам их исследования, чем больше стаж работы милиционер человека в правоохранительных органах, тем больше у него накапливается психическое утомление. По той же траектории возрастает тревожность. уровень саморегуляции, наоборот, надает по мере продвижения от новичка к профессионалу. При этом работоспособность со сроком службы также снижается.
Как сообщает харьковский еженедельник Новое русское слово, эта закономерность относится и к обычным постовым милиционерам, и к элитным бойцам спецподразделения Беркут. Однако у спецназовцев проблем с психикой гораздо больше. По большинству показателей психических расстройств бойцы Беркута почти в два раза опережают своих коллег из патрульно-постовой службы.
Применение шкалы оценки влияния травматического события показало, что у 20-25 процентов служащих спецподразделения проявляются симптомы посттравматического стрессового синдрома, которым обычно страдают ветераны войн и жертвы терактов.
"Полученные данные позволяют сделать выводы о специфике службы в разных подразделениях милиции и констатировать факт более сильного влияния на психику службы в спецподразделении Беркут. Дело в том, что несение службы в этом подразделении, даже при условии отсутствия выездов по тревоге, сопровождается длительным напряженным состоянием ожидания, что классифицируется как стресс ожидания. А специфика профессиональной деятельности работников этого подразделения характеризуется наличием большого количества стрессогенных факторов и зачастую проходит в чрезвычайных условиях", - утверждают авторы исследования.