В Украине свыше 20% детей - внебрачные

В Украине увеличивается количество незарегистрированных браков и внебрачных детей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга БАЛАКИРЕВА, презентуя результаты социологического исследования «Трансформация ценностных ориентаций современной молодежи Украины за годы независимости», проведенного при поддержке Госслужбы молодежи и спорта Украины и при участии Украинского института социальных исследований им. Яременко.

По ее словам, результаты исследования демонстрируют, что в рейтинге жизненных ценностей первое место на протяжении всех лет независимости занимает семья. Так, преимущество семье предоставили 99,4% опрошенных молодых людей.

В то же время, 8,8% опрошенных сказали, что живут в официально не зарегистрированном браке. Для сравнения: в 1996 году таких в Украине было 3,2%, а в 2006 году - 6,2%.

Также увеличивается и количество внебрачных детей. Если в 1990 году таких было 11,2%, то на сегодняшний день эта цифра составляет 21,2%.

Социолог заметила, что это является общеевропейской практикой. Так, в ЕС в 1990-м было 17,4% внебрачных детей, а сейчас 37,4%. Исключением является разве что Греция, в которой этот показатель также возрос, но с 2,2% до 6,6%.

«Никогда зарегистрированный брак не был залогом его сохранения, ни в одной стране. Потому рост количества незарегистрированных браков - это признание молодежью, что, возможно, определенные официальные вещи не так важны, как их личные чувства», - сказала О.БАЛАКИРЕВА. Другое мнение у социолога о проблеме внебрачных детей, поскольку здесь, по ее словам, идет речь об обеспечении права ребенка на семью.

Она заметила, что сегодня Европа переживает кризис семьи как общественного института, и Украина лишь подходит к этому этапу. «Мне кажется, что у нас еще все впереди, еще будет хуже, потому что, например, в Дании 54% детей рождаются вне брака», - сказала она.

Социологическое исследование проводилось в ноябре-декабре 2011 года по всей территории Украины методом репрезентативного опроса. Выборочная совокупность: многостепенная, территориально-поселенческая, стратифицированная, репрезентативная для населения Украины. В целом было опрошено 1002 респондента в возрасте от 14 до 35 лет. Погрешность выборки составляет 1,9-3

