Украину ждет бум рождаемости внебрачных детей

Новый закон Рады об увеличении брачного возраста рискует стать причиной обесценивания семейных ценностей и пропагандой свободных отношений.

Эксперты заверили, что возраст помехой любви не станет, а такое ограничение только увеличит число внебрачных детей.

Напомним, Верховная рада приняла закон, которым установила одинаковый брачный возраст для мужчин и женщин на уровне 18 лет.

Отметим, на сегодня минимальный брачный возраст для женщин составляет 17 лет.

Однако, по статистике, брачный возраст в Украине ежегодно растет. Сейчас для девушек это 23-24 года, для мужчин - 27. Фактически у большинства потенциальных молодоженов на первом месте карьера, а уже потом семейная жизнь.

Но большинство девушек всегда готовы пойти под венец, главное, чтобы кто-нибудь достойный позвал.

ru.tsn.ua