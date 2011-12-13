Больные ВИЧ/СПИД украинцы могут остаться без лекарств из-за судебного иска одного из поставщиков лекарств.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Галина КАЛИШЕНКО.

Она объяснила, что на тендере по поставке лекарств боролись две фирмы: “Людмила-Фарм” и “Старвайс”. Однако цена, предложенная фирмой “Людмила-Фарм”, оказалась выгоднее: если ожидаемая сумма, которую Минздрав должен был уплатить за закупку лекарств, – 65 млн. грн., то “Людмила-Фарм” предложила цену 48 млн. грн.

“Экономия за процедуру закупки на сегодняшний день составляет 17 миллионов гривень”, – отметила Г.КАЛИШЕНКО.

С фирмой “Людмила-Фарм” было заключено соответствующее соглашение. Однако фирма “Старвайс” обжаловала это решение в Хозяйственном суде Киева. “И постановлением Хозяйственного суда от 8 декабря Министерству здравоохранения запрещено как заключать договор, так и перечислять средства”, – сказала заместитель министра.

“Сегодня мы обжаловали это постановление в Хозяйственном суде. Но хотим сообщить, что, с учетом конца года, если мы это постановление не обжалуем, закупка этого препарата станет невозможной. И 10 тысяч больных, которые на сегодняшний день лечатся этим препаратом, останутся без него”, – отметила Г.КАЛИШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по последним данным международных организаций, в Украине сегодня живут более 360 тысяч ВИЧ-положительных людей, 92 тысяч из них нуждаются в лечении.

Ежедневно в Украине 87 человек инфицируются ВИЧ, а 50 умирают от СПИДа.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в Европе по темпам распространения СПИДа.