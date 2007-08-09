Ваши глаза расскажут о болезнях
Часто моргаете? У вас больна печень
Припухшие верхние веки – признак появления камней в желчном пузыре.
Слезящиеся глазные яблоки и покраснение сосудов роговицы могут быть симптомами начинающейся глаукомы или отслоения сетчатки.
Белый слизистый налет на зрачках – первый признак развития катаракты.
Маленькие темные пятна под глазами – признак появления песка и камней в почках.
Ячмень – слишком жирная пища (особенно свинина) затрудняет работу печени и желчного пузыря.
Частое моргание – возможно расстройство нервной системы или дисфункция печени.
Розовый цвет внутренней поверхности век – отличное здоровье.
Красный цвет – расстройство кровообращения, пищеварительной системы и мочеполовой системы.
Белый цвет – дефицит гемоглобина, анемия.
Красно-желтый – расстройство работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы, сердца.